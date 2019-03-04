Медведев: Россия и Болгария сходятся в оценках общих исторических событий

Напряженности между Россией и Болгарией в вопросах толкования истории нет, заявил российский премьер Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд».

Медведев в понедельник отправляется в Софию на переговоры с болгарской стороны. В преддверии визита журналисты спросили премьера о том, есть ли напряженность между странами в контексте роли России в освобождении Болгарии от Османской империи.

Премьер отметил, что в данной ситуации некому на что-либо обижаться. По его словам, в общей истории стран есть много «прекрасных мгновений». Он напомнил, что 3 марта воздаются почести русским воинам и болгарским ополченцам, которые вместе сражались за независимость болгарской нации.

Медведев заявил, что возникающие дискуссии являются хорошим знаком, демонстрирующим наличие живого интереса к освобождению Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Москва и София не подвергают сомнению, что Россия сыграла решающую роль в установлении суверенитета Болгарию.