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2:10   4 Марта 2019
Весь мир

Медведев: США лишили конструктива дискуссию о законности выборов в Венесуэле

Медведев: США лишили конструктива дискуссию о законности выборов в Венесуэле

Политика США в отношении Венесуэлы лишила конструктива разговор о легитимности президентских выборов в латиноамериканской стране, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» накануне своего визита в Софию.

«Дискуссия о социально-экономическом положении, легитимности или нелегитимности президентских выборов в Венесуэле усилиями Вашингтона перестала быть конструктивной и перешла на совершенно другой уровень», — считает российский премьер.

Он отметил, что далее, как это уже бывало в других странах, будут лишь хаос, беспорядки, полное разрушение экономики и торговли. Подобное усиление накала политических страстей негативно отразится на людях.

Вообще, считает Медведев, отражение ситуации в СМИ призвано замаскировать борьбу международного права и вседозволенности, отвлечь внимание от сути событий и от роли, которую в них играют США и следующие их курсом европейские и латиноамериканские страны.

Премьер призвал отказаться от штампов времен "холодной войны" и прекратить воспринимать происходящее как глобальное противостояние России и США, которого давно уже нет, несмотря на сложности во взаимоотношениях двух стран.

Медведев напомнил, что Россия является противником вмешательства во внутренние дела иностранных государств и прилагает усилия по налаживанию диалога между властями и оппозицией Венесуэлы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #медведев #холодная война #венесуэла

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