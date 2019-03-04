Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Очевидным ущербом от санкций санкций Брюсселя в отношении РФ и ответных мер со стороны России является серьезно подорванное доверие, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев посетит Болгарию 4-5 марта. Отвечая на вопросы журналистов в преддверии визита, первый замгалавы аппарата кабмина отметил, что санкционная линия Брюсселя остается одним из основных сдерживающих факторов полноценного сотрудничества РФ и государств ЕС.

Приходько отметил, что существуют различные оценки ущерба, однако очевидно, что без санкций европейский бизнес мог бы зарабатывать на российском рынке намного больше.

Такое он уточнил, что речь идет не только о показателях, но о серьезно подорванном доверии, над формированием которого все стороны трудились долго. Приходько отметил, что первый шаг к отмене взаимных ограничений должен сделать ЕС, поскольку он «заварил всю эту кашу».