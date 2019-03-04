Медведев: Санкции портят отношения РФ с Болгарией, но шансы есть

Санкции, объявляемые с подачи США, являются худшим способом взаимодействия между странами, но даже в этой ситуации у России и Болгарии есть шансы наладить сотрудничество в различных областях, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Об этом он сообщил в интервью болгарской газете «Труд» накануне поездки в Софию. Медведев отметил сложности во взаимоотношениях между РФ и ЕС, членом которого является Болгария. Экономические санкции и политическое давление никому не идут на пользу, отметил премьер, но торгово-экономические отношения все же продолжают развиваться, хотя и не в полной мере.

«В минувшем году двусторонний товарооборот составил около $3,5 млрд долларов, то есть почти не изменился, хотя еще в 2017 году смог вырасти на 24%. При этом наш товарооборот со всем Евросоюзом активно увеличивается второй год подряд», — сообщил глава правительства РФ.

Медведев призвал стороны быть активнее и совместно искать пути взаимодействия. Он отметил, что Россия уже этим занимается. Например, в прошлом году спустя три года бездействия вновь заработала российско-болгарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Перспективными на данный момент, по мнению Медведева, являются сферы энергетики, туризма и транспорта, образования, науке, культуры и искусства.