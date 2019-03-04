Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

Президентская избирательная кампания на Украине сопровождается серьезными нарушениями норм демократии, принятых в европейских странах, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд».

Глава правительства РФ отметил, что крайне важно, будет ли новый украинский лидер избран честно. Выборы должны быть легитимными и пройти без существенных фальсификаций, однако последние события вынуждают предполагать худшее.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта, в них будут участвовать 44 кандидата.