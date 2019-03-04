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Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

 Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине

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1:05   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

Президентская избирательная кампания на Украине сопровождается серьезными нарушениями норм демократии, принятых в европейских странах, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд».

Глава правительства РФ отметил, что крайне важно, будет ли новый украинский лидер избран честно. Выборы должны быть легитимными и пройти без существенных фальсификаций, однако последние события вынуждают предполагать худшее.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта, в них будут участвовать 44 кандидата.

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Автор: Мария Милкевич
#нарушения #украина #выборы #медведев

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