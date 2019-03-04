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0:47   4 Марта 2019
Весь мир

Захарова: ОБСЕ начала обращать внимание на ситуацию на Украине

Захарова: ОБСЕ начала обращать внимание на ситуацию на Украине

Представители ОБСЕ стали внимательнее к происходящему на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В интервью «Комсомольской правде Захарова заявила, что представители ОСБЕ стали обращать внимание на то, что ранее для них якобы было неочевидно. Дипломат отметила, что благодая несгибаемой позиции Москвы до них стало доходить, что на Украине притесняется свобода слова, а «многообразие» есть только в средствах подавления инакомыслия.

«Страны Европейского Союза, вдруг увидели, что этот «анфан террибль» («ужасный ребёнок») в лице киевского режима абсолютно неуправляем», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, члены Евросоюза не тешат себя иллюзиями относительного того, что же они «взрастили на Украине».

В конце февраля зампостпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России.

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Автор: Олег Королев
#захарова #украина #обсе

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