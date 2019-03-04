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0:48   4 Марта 2019
Весь мир

Сирийское ТВ передает о гибели мирных граждан при авиаударе коалиции США

Сирийское ТВ передает о гибели мирных граждан при авиаударе коалиции США

Мирные граждане погибли в сирийской деревне Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор в ходе авианалета коалиции под эгидой США с применением запрещенного белого фосфора, передает сирийское агентство SANA.

Агентство не сообщает точное число погибших, но уточняет, что есть и раненые. Ранее в субботу авиация коалиции уже атаковала этот район и также применила фосфорные бомбы, о последствиях удара информация не поступала.

В Эль-Багузе расположен форпост террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), который в настоящее время штурмуют формирования SDF при поддержке самолетов коалиции.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #коалиция #авиаудар #белый фосфор

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