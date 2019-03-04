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0:42   4 Марта 2019
Весь мир

Медведев: РФ взволнована тем, что США допускают военное вмешательство в Венесуэле

Медведев: РФ взволнована тем, что США допускают военное вмешательство в Венесуэле

Москва крайне обеспокоена звучащими в Вашингтоне заявлениями о допустимости военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, Штаты вновь уверенно берут курс на смещение неугодных правительств, и латиноамериканским странам стоит задуматься, предостерег премьер России Дмитрий Медведев.

В интервью болгарской газете «Труд», данном накануне визита в эту страну, Медведев выразил сожаление, что на венесуэльскую оппозицию мощно воздействуют из-за границы, из-за чего она и выглядит столь «непримиримой».

«Из Вашингтона звучат высказывания, допускающие военное вмешательство. Происходят провокации на границах», — отметил премьер.

Он призвал задуматься все латиноамериканские государства вне зависимости от позиции их властей по отношению к Николасу Мадуро.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты хотят организовать коалицию для смены режима в Венесуэле.

Россия заявила, что надеется на главенство разума в американской политике в отношении Венесуэлы и отказ от военного вмешательства, которое все равно будет неудачным, если его не поддержат соседи латиноамериканской страны.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #медведев #венесуэла #мадуро #военное вмешательство

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