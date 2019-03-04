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 Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине

Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине
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0:29   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине

Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине

Отношение к русскому языку в Белоруссии несопоставимо с ситуацией на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Накануне оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» потребовала ограничить трансляцию в Белоруссии российских телеканалов.

Захарова в интервью «Комсомольской правде» напомнила, что русский язык в Белоруссии имеет официальный статус, что закреплено в ее конституции. Она подчеркнула, что отношение к русскому языку и российской, русской культуре в Белоруссии несопоставимо каким-либо образом с ситуацией на Украине.

Дипломат отметила, что в каждой стране есть различные политические силы и разные политические взгляды, программы, предложения и видение внутренного развития.

По ее мнению, никакого сравнения ситуации с русским языком и отношения к русским в этом случае быть не может, как и в целом ряде других стран постсоветского пространства.

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Автор: Олег Королев
#захарова #белоруссия #русский язык

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