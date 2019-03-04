Медведев рассказал, зачем Украина строит надуманные обвинения в адрес РФ

Украинские власти выдвигают против Москвы надуманные обвинения, чтобы отвлечь внимание граждан от неудач во внутренней политике накануне выборов, причем если глава государства Петр Порошенко не в состоянии вести диалог со своим народом, вряд ли он способен на переговоры с Россией, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Об этом российский премьер рассказал накануне поездки в Болгарию в интервью болгарскому изданию «Труд». В качестве примера отвлечения внимания украинцев от внутренних проблем Медведев привел провокацию в Керченском проливе и добавил, что таких действий было предпринято много. Антироссийскую тематику эксплуатируют для отвлечения внимания избирателей от погибших мирных жителей в Донбассе, краха в экономике.

Так Медведев ответил на вопрос интервью о том, возможны ли перемены в отношениях Украины и России после выборов главы государства на Украине.