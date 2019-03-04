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0:28   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Медведев рассказал, зачем Украина строит надуманные обвинения в адрес РФ

Медведев рассказал, зачем Украина строит надуманные обвинения в адрес РФ

Украинские власти выдвигают против Москвы надуманные обвинения, чтобы отвлечь внимание граждан от неудач во внутренней политике накануне выборов, причем если глава государства Петр Порошенко не в состоянии вести диалог со своим народом, вряд ли он способен на переговоры с Россией, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Об этом российский премьер рассказал накануне поездки в Болгарию в интервью болгарскому изданию «Труд». В качестве примера отвлечения внимания украинцев от внутренних проблем Медведев привел провокацию в Керченском проливе и добавил, что таких действий было предпринято много. Антироссийскую тематику эксплуатируют для отвлечения внимания избирателей от погибших мирных жителей в Донбассе, краха в экономике.

Так Медведев ответил на вопрос интервью о том, возможны ли перемены в отношениях Украины и России после выборов главы государства на Украине.

«Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми. Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства», — подчеркнул российский премьер.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #порошенко #украина #выборы #медведев

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