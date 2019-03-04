Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

 Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК

Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК
Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

 Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине

Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине
Медведев: Россия и Болгария сходятся в оценках общих исторических событий

Медведев: Россия и Болгария сходятся в оценках общих исторических событий

 Медведев: Санкции портят отношения РФ с Болгарией, но шансы есть

Медведев: Санкции портят отношения РФ с Болгарией, но шансы есть
Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

 Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК

Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК
Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

Медведев: Предвыборная кампания на Украине проходит без соблюдения норм демократии

 Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине

Захарова сравнила отношение к русскому языку в Белоруссии и на Украине
Медведев: Россия и Болгария сходятся в оценках общих исторических событий

Медведев: Россия и Болгария сходятся в оценках общих исторических событий

 Медведев: Санкции портят отношения РФ с Болгарией, но шансы есть

Медведев: Санкции портят отношения РФ с Болгарией, но шансы есть
0:18   4 Марта 2019
Весь мир

Финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады

Финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады

Задержанная в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав. Об этом пишет Globe and Mail.

Накануне минюст Канады заявил, что начат процесс экстрадиции финдиректора Huawei. Дата явки в суд по экстрадиции Мэн Ваньчжоу назначена на шестое марта.

Юридическая фирма Gudmundseth Mickelson LLP, представляющей Ваньчжоу, уведомила о подаче иска верховный суд Британской Колумбии 1 марта.

В исковом заявлении говорится, что сотрудники канадской погранслужбы, под видом обычного пограничного контроля незаконно подвергли Ваньчжоу задержанию, обыску и опросу для получения свидетельств до того, как ее арестовали.

Отмечается, что подсудимая требует выплатить ей компенсацию за «злоупотребление служебным положением и незаконное лишение свободы».

США и Австралия обвиняют китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных. В декабре по запросу американских властей была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#huawei #мэн ваньчжоу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...