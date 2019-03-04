Финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады

Задержанная в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав. Об этом пишет Globe and Mail.

Накануне минюст Канады заявил, что начат процесс экстрадиции финдиректора Huawei. Дата явки в суд по экстрадиции Мэн Ваньчжоу назначена на шестое марта.

Юридическая фирма Gudmundseth Mickelson LLP, представляющей Ваньчжоу, уведомила о подаче иска верховный суд Британской Колумбии 1 марта.

В исковом заявлении говорится, что сотрудники канадской погранслужбы, под видом обычного пограничного контроля незаконно подвергли Ваньчжоу задержанию, обыску и опросу для получения свидетельств до того, как ее арестовали.

Отмечается, что подсудимая требует выплатить ей компенсацию за «злоупотребление служебным положением и незаконное лишение свободы».

США и Австралия обвиняют китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных. В декабре по запросу американских властей была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу.