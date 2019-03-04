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0:09   4 Марта 2019
Россия

Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК

Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК

Новейшая мобильная лаборатория по контролю качества пищевой продукции заработала на производственно-логистическом комплексе ООО «Вито-1» в восточном округе столицы, рассказали в НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». Об этом сообщает информагентство Народные Новости.

С 1 марта ее сотрудники будут каждый день брать образцы со всех пищевых продуктов и воды, поступающих на ПЛК, и проверять на соответствие санитарным нормам. В СРО уточнили, что технические возможности позволяют обнаружить БГКП, дрожжи, плесень, патогенные микроорганизмы, соли тяжелых металлов, а также альфа-, бета- и гамма-излучение.

Мобильный центр — это передвижной прицеп с герметичным салоном, поделенным на пять отсеков: отсек микробиологического анализа, отсек химического и радиологического анализа, санитарный пропускник, входной отсек и технический отсек.

Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК

В команде работают пять сотрудников: химик, микробиолог, лаборант и два человека технического персонала.

Летом все ПЛК Москвы оснастят собственными лабораториями по контролю качества продуктов. 

Напомним, в конце декабря 2018 года в ряде московских дошкольных учреждений отравились дети. Роспотребнадзор обнаружил, что причиной отравлений послужил творог липецкого комбината «Чаплыгинмолоко». Поставщики питания, в том числе компания «Конкорд» петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, прекратили сотрудничество с этим предприятием.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #лаборатория #пищевые продукты

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