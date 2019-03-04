Передвижная лаборатория по контролю качества продуктов заработала на столичном ПЛК

Новейшая мобильная лаборатория по контролю качества пищевой продукции заработала на производственно-логистическом комплексе ООО «Вито-1» в восточном округе столицы, рассказали в НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». Об этом сообщает информагентство Народные Новости.

С 1 марта ее сотрудники будут каждый день брать образцы со всех пищевых продуктов и воды, поступающих на ПЛК, и проверять на соответствие санитарным нормам. В СРО уточнили, что технические возможности позволяют обнаружить БГКП, дрожжи, плесень, патогенные микроорганизмы, соли тяжелых металлов, а также альфа-, бета- и гамма-излучение.

Мобильный центр — это передвижной прицеп с герметичным салоном, поделенным на пять отсеков: отсек микробиологического анализа, отсек химического и радиологического анализа, санитарный пропускник, входной отсек и технический отсек.

В команде работают пять сотрудников: химик, микробиолог, лаборант и два человека технического персонала.

Летом все ПЛК Москвы оснастят собственными лабораториями по контролю качества продуктов.

Напомним, в конце декабря 2018 года в ряде московских дошкольных учреждений отравились дети. Роспотребнадзор обнаружил, что причиной отравлений послужил творог липецкого комбината «Чаплыгинмолоко». Поставщики питания, в том числе компания «Конкорд» петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, прекратили сотрудничество с этим предприятием.