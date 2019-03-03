Американцы отказались гарантировать безопасность передвижения гуманитарных колонн в Эт-Танфе

Американские военные отказались гарантировать безопасность перевозки гуманитарных грузов внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, хотя беженцы в лагере «Эр-Рукбан» крайне нуждаются в них, рассказал в воскресенье на брифинге генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что 1 марта на заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев в Сирию решили для предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере «Эр-Рукбан» направить к пропускному пункту «Джлеб» транспортные колонны для добровольного возвращения жителей лагеря Эр-Рукбан из зоны Эт-Танф в родные места. Сирийские власти гарантировали людям безопасность и упрощенный порядок восстановления документов.Об этом сообщили директору офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Аяки Ито. Однако США отказались обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн в зоне Эт-Танф.

Купчишин добавил, что ко 2 марта заново отстроили 31 318 жилых зданий, 821 образовательное и 142 медицинских учреждения, починили 1015 километров автодорог. В места жительства вернулись 225 011 беженцев.

Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» находится в зоне безопасности в Эт-Танфе, где размещена военная база США. Террористы блокируют границы этой зоны, не пропуская гумпомощь ООН и властей Сирии. Согласно информации ВОЗ, в настоящее время «Эр-Рукбане» размещены около 40 тысяч человек, преимущественно это женщины и дети, и несколько из них умерли из-за тяжелых условий проживания.