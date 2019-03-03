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 Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области

Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области
Партия реформ победила в интернет-голосовании на выборах в эстонский парламент

Партия реформ победила в интернет-голосовании на выборах в эстонский парламент

 Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

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22:55   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Партия реформ победила в интернет-голосовании на выборах в эстонский парламент

Партия реформ победила в интернет-голосовании на выборах в эстонский парламент

Партия реформ набрала 40 процентов голосов и победила в электронном голосовании на выборах в Рийгикогу, эстонский парламент, рассказали в воскресенье в Республиканском избиркоме.

На втором месте оказалась Консервативная народная партия Эстонии (13,5 %), на третьем — «Отечество» (12,6 %), далее - Центристская партия (11,7 %), Социал-демократическая партия (11,4 %) и «Эстония 200» (5,5 %).

Не смогли перешагнуть пятипроцентный барьер «Зеленые Эстонии» (2,3 %), партия «Богатство жизни» (1,5 %), Свободная партия (1,2 %) и Объединенная левая партия Эстонии (0,1 %). Независимые кандидаты получили 0,3 % голосов.

Ранее в стране состоялось предварительное (в том числе электронное) голосование, в нем участвовали рекордные 39,3 % избирателей (346 395 человек) — почти на 50 тысяч больше, чем в 2015 году.

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Автор: Мария Милкевич
#эстония #выборы #порламент

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