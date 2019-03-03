Грузинские власти: Сотрудничество Тбилиси с НАТО не направлено против РФ

Спецпредставитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что контакты Грузии с НАТО не направлены против России. Об этом он заявил в воскресенье в интервью Общественному телевидению Грузии.

Как сказал Абашидзе, российские власти уверены, что интеграция Грузии в НАТО создает напряженность в регионе и угрозу РФ, но Тбилиси ответственно заявляет, что это не так. Цель сотрудничества с альянсом — сохранение мира и стабильности в регионе.

Так прозвучал первый официальный комментарий представителя грузинских властей по поводу заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, сделанного в среду, что наращивание военного потенциала Североатлантического альянса подрывает мировую систему безопасности и заставляет Россию совершать ответные действия. Примером угрозы безопасности Шойгу назвал учения НАТО с участием Украины и Грузии.

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин 27 февраля в интервью ТАСС выразил мнение, что запланированные на март военные учения Грузии и НАТО нарушают стабильность и укрепление доверия на юге Кавказа.

Напомним, интеграция Грузии в НАТО началась в конце 1990-х годов. Намерение страны войти в альянс анонсировал в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге, курс на интеграцию продолжил новый лидер Михаил Саакашвили, а также новое правительство коалиции «Грузинская мечта», отметив при этом важность «поэтапной нормализации отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».

В 2015 и 2016 годах генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визитов в Тбилиси утверждал, что Грузия войдет в НАТО, но не мог уточнить, когда именно. В конце марта Столтенберг вновь прибудет в грузинскую столицу для участия в учениях NATO-GEO EXERCISE 2019.