Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области

В Челябинской области автобус с детьми съехал в кювет. Инцидент произошел на трассе М5 «Урал» в Златоусте на 1742-м километре из-за неблагоприятных погодных условий - сильного снегопада. Об этом сообщили в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

Спасатели и администрация города Златоуста решают вопрос об эвакуации детей с заснеженной автотрассы. Сообщается, что автобус направлялся из Сатки в Челябинск. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области при столкновении трех автомобилей погибли два человека, еще трое - пострадали. Инцидент случился на трассе, соединяющей Тамбов и Беково.