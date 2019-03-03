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Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

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Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

 Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области

Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области
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21:54   3 Марта 2019
Россия

Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

МВД Башкирии начало служебную проверку информации об избиении полицейским женщины-следователя, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что в Белорецком районе Башкирии сотрудница следственного отдела написала в полицию заявление о травмах, полученных от ее вышестоящего коллеги.

Материалы по делу переданы в региональное подразделение СК РФ. После проведения служебной проверки будет принято решение согласно законодательству.

Как отмечает РИА Новости, интернет-ресурс PruUfu.ru считает, что травмы, полученные 23-летней следовательницей, больше похожи на признаки насильственных действий сексуального характера. Портал пишет, что якобы девушка попала в больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.

В октябре 2018 года в Башкирии произошел скандал с участием сотрудников местного МВД. Дознавательница заявила в полицию о надругательстве со стороны троих начальников в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. Вскоре эти трое были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Позднее саму следовательницу также уволили, так как стало известно, что до произошедшего с ней насилия она употребляла с коллегами алкоголь на рабочем месте.

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Автор: Мария Милкевич
#избиение #мвд #насилие #башкирия

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