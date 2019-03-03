Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

МВД Башкирии начало служебную проверку информации об избиении полицейским женщины-следователя, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что в Белорецком районе Башкирии сотрудница следственного отдела написала в полицию заявление о травмах, полученных от ее вышестоящего коллеги.

Материалы по делу переданы в региональное подразделение СК РФ. После проведения служебной проверки будет принято решение согласно законодательству.

Как отмечает РИА Новости, интернет-ресурс PruUfu.ru считает, что травмы, полученные 23-летней следовательницей, больше похожи на признаки насильственных действий сексуального характера. Портал пишет, что якобы девушка попала в больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.

В октябре 2018 года в Башкирии произошел скандал с участием сотрудников местного МВД. Дознавательница заявила в полицию о надругательстве со стороны троих начальников в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. Вскоре эти трое были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Позднее саму следовательницу также уволили, так как стало известно, что до произошедшего с ней насилия она употребляла с коллегами алкоголь на рабочем месте.