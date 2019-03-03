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Акция протеста в Париже против президента Алжира собрала 6 тысяч манифестантов

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21:23   3 Марта 2019
Весь мир

Акция протеста в Париже против президента Алжира собрала 6 тысяч манифестантов

Акция протеста в Париже против президента Алжира собрала 6 тысяч манифестантов

Протестное мероприятие в Париже против выдвижения на пятый срок президента Алжира Абдельазиза Бутефлики стало более массовым, чем последняя субботняя акция «желтых жилетов». Радио France Info сообщает, что по информации парижской префектуры на площадь Республики вышли 6 тысяч манифестантов.

По данным МВД, «желтые жилеты» вышли в количестве примерно 4 тысяч человек.

Акцию протеста во французской столице организовал представитель оппозиционной партии «Джейль Джаид» («Новое поколение») Фаттах Бендали.

«Для Алжира настало время найти свою демократию»,  — сказал он по радио.

Манифестанты стали собираться в центре Парижа с полудня по местному времени (14.00 по Москве). Они выкрикивали на арабском и французском языках призывы к отказу от участия Бутефлики в очередных выборах, а также лозунги против правящей партии «Фронт национального освобождения».

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Автор: Мария Милкевич
#париж #протесты #алжир #желтые жилеты #бутефлика

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