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Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области
Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

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21:28   3 Марта 2019
Россия

Авиадебошира привлекли к ответственности за драку в самолете в Волгограде

Авиадебошира привлекли к ответственности за драку в самолете в Волгограде

Пассажира рейса Волгоград-Москва привлекут к ответственности за нецензурную брань и драку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе полета мужчина 1992 года рождения нарушал общественный порядок, матерился на пассажиров и бортпроводников, а также устроил драку с одним из пассажиров. Его доставили в дежурную часть линейного отделения полиции и составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В феврале сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» хочет ужесточить наказание для дебоширов на борту. Компания выступила за увеличение срока запрета на полеты до трех лет. Также гендиректор авиакомпании Виталий Савельев заявил, что компания предлагает оборудовать лайнеры средствами, позволяющими сдерживать хулиганов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #дебош в самолете

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