Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в Конгрессе являются доказательством того, что он не состоял в сговоре с Россией. Президент США написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

After more than two years of Presidential Harassment, the only things that have been proven is that Democrats and other broke the law. The hostile Cohen testimony, given by a liar to reduce his prison time, proved no Collusion! His just written book manuscript showed what he..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2019

По словам Трампа, Коэн — лжец, прикладывающий всевозможные усилия для сокращения своего тюремного срока. Глава Соединенных Штатов также отметил, что он невинный человек, преследуемый плохими людьми, ведущими «охоту на ведьм» из-за того, что он выиграл выборы.

В пятницу стало известно, что экс-адвоката Трампа Майкла Коэна вновь допросят в суде члены Конгресса США. Он даст показания 6 марта.