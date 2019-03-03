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 Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ

Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ
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Сотрудница следственного отдела МВД Башкирии заявила об избиении коллегой

 Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области

Автобус с 47 детьми съехал в кювет в Челябинской области
Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

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 Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ

Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ
21:10   3 Марта 2019
Весь мир

Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ

Трамп: Показания Коэна подтверждают отсутствие сговора с РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в Конгрессе являются доказательством того, что он не состоял в сговоре с Россией. Президент США написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

 

По словам Трампа, Коэн — лжец, прикладывающий всевозможные усилия для сокращения своего тюремного срока. Глава Соединенных Штатов также отметил, что он невинный человек, преследуемый плохими людьми, ведущими «охоту на ведьм» из-за того, что он выиграл выборы.

В пятницу стало известно, что экс-адвоката Трампа Майкла Коэна вновь допросят в суде члены Конгресса США. Он даст показания 6 марта.

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Автор: Ольга Шпакова
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