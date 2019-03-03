Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

Мэр украинского города Олевск Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя и активно протестовал с горожанами, но его никто не узнал. Об этом сообщил редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.

Мэр Олевска, украинского города в Житомирской области, решил поучаствовать в митинге против самого себя с остальными олевчанами и даже подержал баннер с «антимэрским» лозунгом. Акция протеста прошла под стенами городского совета во время антикоррупционного рейда, проводимого в регионе общественной организацией «Стоп коррупции» . К сожалению, главу города никто из местных жителей не узнал: он успешно вписался в ряды демонстрантов и солидаризировался с гражданами в борьбе с коррупционной властью в лице самого себя.

Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер - троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK — Тарас (@tarasmi) 2 марта 2019 г.