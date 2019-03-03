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Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

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20:57   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

Мэр украинского Олевска пришел протестовать на митинг против самого себя

Мэр украинского города Олевск Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя и активно протестовал с горожанами, но его никто не узнал. Об этом сообщил редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.

Мэр Олевска, украинского города в Житомирской области, решил поучаствовать в митинге против самого себя с остальными олевчанами и даже подержал баннер с «антимэрским» лозунгом. Акция протеста прошла под стенами городского совета во время антикоррупционного рейда, проводимого в регионе общественной организацией «Стоп коррупции»К сожалению, главу города никто из местных жителей не узнал: он успешно вписался в ряды демонстрантов и солидаризировался с гражданами в борьбе с коррупционной властью в лице самого себя.

На фото Олег Омельчук держит плакат, где надписано: «Мэр с приспешниками ущемляют права общины». Против мэра и его команды уже заведен ряд уголовных дел за расхищение земли, присвоение бюджетных средств и незаконную добычу полезных ископаемых. Сам глава города подтвердил, что фигурирует в этих делах. Он сообщил, что всему виной конфликт интересов, поскольку его жена является бенефициаром двух предприятий, с которыми мэр подписывал соглашения.

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Автор: Александра Леснова
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