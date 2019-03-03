Кровля обрушилась в жилом доме в Тольятти

В жилом доме в Тольятти Самарской области произошло частичное обрушение кровли. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил представитель ГУ МЧС по региону, пишет РИА Новости.

Кровля обвалилась на площади 35 квадратных метров в жилом многоквартирном четырехэтажном доме. Уточняется, что несущие конструкции дома не повреждены, поэтому жильцов не эвакуировали.

В середине февраля сообщалось, что обрушение кровли произошло в здании университета ИТМО в Петербурге. Сообщалось, что в корпусе на улице Ломоносова рухнули перекрытия, но это произошло в аудиториях, где не было людей, поэтому никто не пострадал.

Всех студентов и сотрудников оперативно эвакуировали. К месту ЧП прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Инцидент был вызван проведением строительных работ. По факту случившегося завели уголовное дело.