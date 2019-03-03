Пентагон заявил о встрече Герасимова и Данфорда в Вене 4 марта

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд надеется провести встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Вене 4 марта.

Представитель комитета начальников штабов Вооружённых сил США полковник Патрик Райдер рассчитывает, что военные лидеры обсудят избежание конфликтов в Сирии, обсудят американо-российские отношения в военной сфере и поделятся мнениями касательно ситуации в области безопасности в Европе.

5 января Герасимов и Данфорд обсудили по телефону ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом. Генералы договорились поддерживать контакты.

Накануне Герасимов заявил, что гуманитарная операция в Сирийской Арабской Республике является новой формой применения формирований ВС.