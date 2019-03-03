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20:24   3 Марта 2019
Россия

Заключенный в Греции россиянин Винник заявил о психологическом давлении

Заключенный в Греции россиянин Винник заявил о психологическом давлении

Задержанный в Греции россиянин Александр Винник, проводящий 90-дневную голодовку, жалуется на условия содержания и психологическое давление. Охрана не дает ему спать, 24 часа в сутки он находится под наблюдением. Об этом сообщают РИА Новости.

Арестованный в Афинах Винник держит голодовку с 26 ноября в знак протеста против нарушения его прав во время суда: доводы обвиняемого и его защиты не были выслушаны судьей, а сам подозреваемый требует возвращения в Россию. Адвокат утверждает, что Винник потерял уже более 30% массы тела. Накануне россиянин временно прекратил голодовку, чтобы дожить до суда, но не получив квалифицированной помощи от греческих медиков был переведен в специализированную больницу.

В интервью РИА Новости по телефону Винник сообщил, что в его палате постоянно открыта дверь, нарушается его приватность, а охрана постоянно шумит и не дает ему спать.

«То, что я спать не могу при этом шуме, я могу расценивать и расцениваю как психологическое давление. Я тут как в зоопарке, все ходят и смотрят на меня. Я с вечера просил охрану закрыть дверь, но они отказались, мотивируя это тем, что им надо наблюдать за мной. Я считаю, что, если им требуется наблюдать за мной, они могут открыть дверь, посмотреть, что я делаю, и оставить меня в покое. Сегодня ночью они вели себя более-менее тихо, и я поспал. Зато утренняя смена, которая меняется в полшестого утра, не дала мне поспать», — сказал Винник.

Заключенный в Греции россиянин Винник заявил о психологическом давлении

Винник утверждает, что бороться с таким психологическим насилием он может только добротой, так как ругаться с охранниками он не в состоянии. Россиянин предпочитает жить по принципу «все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

«Все их издевательства только укрепляют мой дух. Я воспринимаю это только как искушение. Они не смогут меня сломить, разве только убьют меня. Да, мне больно физически и душа у меня болит. Но я это принимаю как испытание, которое воспринимаю, как всякий грешный человек, как наказание от Бога»,  — сказал Винник.

Александра Винника арестовали в Греции в июле 2018 года по обвинению полиции США в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e. В конце июля греческий суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции, но Винник все еще находится на территории Греции в качестве политического заключенного. Ранее его адвокат Тимофей Мусатов сообщал о том, что Франция и США ведут «спецоперацию», добиваясь экстрадиции россиянина.

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Автор: Александра Леснова
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