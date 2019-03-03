Беглов поручил выделить средства на строительство нового корпуса больницы

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил за год спроектировать новый корпус Клинической ревматологической больницы №25. В следующем году здание планируется построить. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов утверждает, что если в этом году завершится проектировка здания больничного корпуса, то к 2020 году строительство может быть начато. Врио губернатора посетил больницу и дал задание городскому правительству выделить необходимую сумму денег на проект здания и само строительство.

Клиническая ревматологическая больница №25 существует более 30 лет и является крупнейшим медицинским учреждением по профилю «ревматология» на Северо-Западе страны. Специалисты этой больницы диагностируют и лечат самые сложные клинические случаи ревматических заболеваний.

Новый 2019 год нарекли в Санкт-Петербурге «Годом заботы о здоровье». Беглов отмечал важность своевременной диагностики заболевания и проведения профилактики: для этого он поручил петербургским чиновникам поработать над расширением возможностей диспансеризации для петербуржцев.