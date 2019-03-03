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20:05   3 Марта 2019
Россия

Беглов поручил выделить средства на строительство нового корпуса больницы

Беглов поручил выделить средства на строительство нового корпуса больницы

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил за год спроектировать новый корпус Клинической ревматологической больницы №25. В следующем году здание планируется построить. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов утверждает, что если в этом году завершится проектировка здания больничного корпуса, то к 2020 году строительство может быть начато. Врио губернатора посетил больницу и дал задание городскому правительству выделить необходимую сумму денег на проект здания и само строительство.

Клиническая ревматологическая больница №25 существует более 30 лет и является крупнейшим медицинским учреждением по профилю «ревматология» на Северо-Западе страны. Специалисты этой больницы диагностируют и лечат самые сложные клинические случаи ревматических заболеваний.

Новый 2019 год нарекли в Санкт-Петербурге «Годом заботы о здоровье». Беглов отмечал важность своевременной диагностики заболевания и проведения профилактики: для этого он поручил петербургским чиновникам поработать над расширением возможностей диспансеризации для петербуржцев.

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Автор: Олег Королев
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