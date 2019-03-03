Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Кинорежиссер Владимир Бортко заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Он выразил мнение, что обладает всеми присущими для такой должности умениями.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Бортко отметил, что название его профессии по-английски звучит как «director», что означает «управляющий». Он подчеркнул, что занимается управлением уже 45 лет.

Инициатива выдвижения кандидатуры Бортко принадлежит петербургскому отделению КПРФ. Кандидатуру рассмотрит президиум ЦК КПРФ, окончательное решение примут на внеочередной конференции городского отделения партии.

Владимир Бортко - депутат Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ, также он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.

Наибольшую популярность режиссеру принесла экранизация романа Михаила Булгакова «Собачье сердце». Также режиссер снял культовый сериал 90-х «Бандитский Петербург».