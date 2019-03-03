ЦИК Молдавии утвердил результаты парламентских выборов

ЦИК Молдавии подвела итоги состоявшихся в стране парламентских выборов. Как сообщают местные СМИ, председатель ЦИК Алина Руссу заявила:

«‎Предлагается утвердить протокол об итогах выборов на национальном уровне от 24 февраля и учесть протоколы о подведении итогов выборов по одномандатным округам».

Сообщается, что в новый состав парламента включены 35 социалистов, 30 демократов, 26 членов блока ACUM (за евроинтеграцию), 7 членов партии «Шор» и три независимых депутата.

Выборы в парламент Молдавии состоялись 24 февраля. Ни одна из партий страны не смогла получить парламентское большинство. Отмечалось, что явка составила почти 50 процентов. В выборах приняли участие почти полтора миллиона граждан страны. Большую часть голосовавших составили избиратели 56-70 лет. Выборы прошли довольно спокойно - наблюдатели не заметили существенных нарушений. 18 сообщений о нарушениях поступило с участков из непризнанного Приднестровья.