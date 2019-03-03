Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад к годовщине событий в Солсбери

Российское посольство в Великобритании выпустило доклад «Вопросы без ответов», посвященный годовщине событий в Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. 50-страничный документ опубликован на сайте посольства РФ в Лондоне.

Правительство Великобритании возлагает ответственность за отравление Скрипалей на российские власти. Россия отрицает свою причастность. Инцидент вызвал серьезные международные последствия, доведя российско-британские и российско-западные отношения до нового минимума. Однако даже спустя год детали произошедшего остаются неясными.

Во введении к докладу российское посольство отдает дань уважения сотрудникам скорой помощи и врачам, оперативные и профессиональные действия которых сохранили жизнь двум гражданам России.

«Мы также высоко оцениваем усилия журналистов, блогеров и представителей общественности, которые неустанно работают над тем, чтобы установить и распространить правду о том, что произошло, несмотря на чрезвычайно сложную информационную среду, навязанную британскими властями», - говорится в тексте документа.

Также посольство выразило соболезнования в связи с трагической гибелью британки Дон Стерджес, которая, по мнению посольства, стала невинной жертвой политических игр и была отравлена тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали. Ведомство выражает солидарность с ее близким в стремлении к установлению всех обстоятельств того, что случилось с ней и ее сожителем.

В документе утверждается, что пока британская полиция вела дело в закрытом режиме, внимание общественности отвлекалось утечками из спецслужб, которые Форин Офис не подтверждал официально посольству. «В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла», — написано в документе.

Ответы на основные вопросы, интересующие авторов доклада «Вопросы без ответов», до сих пор умалчиваются британскими властями. В частности, российское диппредставительство интересует как лечили Скрипалей после отравления, какова их судьба после выписки из госпиталя, что стало с их домашними животными и почему в Королевство не пустили племянницу Сергея Скрипаля — Викторию.