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19:17   3 Марта 2019
Россия

Два человека погибли в крупной аварии под Пензой

Два человека погибли в крупной аварии под Пензой

Три автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, жертвами аварии стали два человека. Еще трое человек пострадали, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 15-м километре трассы Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково.

Участниками ДТП стали автомобили Nissan Qashqai, ВАЗ-2115 и Nissan Primera. Водитель ВАЗа и его 50-летняя пассажирка скончались на месте, а водитель и пассажиры Nissan Qashqai госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области под деревней Пузиково при столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz с легковушкой Nissan пострадали 11 человек, трое из них оказались в реанимации. 

На московской КАД тоже напряженная ситуация: из-за неблагоприятной погоды на одном участке трассы произошла крупная авария с участием порядка 40 автомобилей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #дтп #происшествия #пенза

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