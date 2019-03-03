Два человека погибли в крупной аварии под Пензой

Три автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, жертвами аварии стали два человека. Еще трое человек пострадали, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 15-м километре трассы Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково.

Участниками ДТП стали автомобили Nissan Qashqai, ВАЗ-2115 и Nissan Primera. Водитель ВАЗа и его 50-летняя пассажирка скончались на месте, а водитель и пассажиры Nissan Qashqai госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области под деревней Пузиково при столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz с легковушкой Nissan пострадали 11 человек, трое из них оказались в реанимации.

На московской КАД тоже напряженная ситуация: из-за неблагоприятной погоды на одном участке трассы произошла крупная авария с участием порядка 40 автомобилей.