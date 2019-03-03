Посол Яковенко потребовал извинений от британской газеты за клевету

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко ждет извинений от британского издания Mail on Sunday. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо от дипмиссии.

Газета выпустила материал, в котором утверждалось, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал дипломатом в постпредстве СССР при ООН в 80-х годах.

Посол обвинил издание в клевете. В посольстве РФ в Лондоне также назвали опубликованный материал «грубой ложью».

Ранее происшествие прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Facebook она написала, что британские СМИ опять срежиссировали ситуацию и «вычислили» наиглавнейшего советско-российского «шпиона» Александра Яковенко.

Захарова подчеркнула, что британские СМИ опубликовали фейк и объяснила, почему аргументам издания нельзя верить.