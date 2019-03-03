Сборная России стала лидером по итогам первого дня Универсиады

По итогам дня у России 13 наград: четыре золотых медалей, пять серебряных и три бронзовых. На втором месте находится Швейцария, у которой всего три медали: по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Третье место у Канады с серебряной и бронзовой медалями.

Первое золото на Универсиаде-2019 в Красноярске российской команде принесла лыжница Алиса Жамбалова, победив в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров. Весь пьедестал почета заняли спортсменки из России: первое серебро завоевала россиянка Екатерина Смирнова, бронзу — россиянка Яна Кирпиченко.

Мероприятие длится десять дней, со 2 по 12 марта. В ходе спортивных соревнований будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Специально к Универсиаде в Красноярске было построено 34 новых спортивных, транспортных и медицинских объекта.

Президент Путин принял участие в открытии Универсиады в Красноярске и заявил, что в связи со сложной международной обстановкой видит необходимость в проведении спортивных и культурных мероприятий, призванных сплотить и объединить людей. Он отметил, что Россия уже направила заявку на проведение летней универсиады в Екатеринбурге.