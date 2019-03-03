Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что президент США предложил главе КНДР Ким Чен Ыну наилучшую возможную сделку по вопросу ядерного разоружения Корейского полуострова.

«Если мы не можем получить хорошую сделку — а президент предложил Северной Корее наилучшую возможную сделку, — то отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка», — передает слова Болтона телеканал CNN​​​.

Советник не сообщил, планируется ли третий саммит США — КНДР. Джон Болтон заявил, что пока американской стороной ничего не запланировано.

27 февраля во вьетнамской столице Ханое прошел второй саммит США и КНДР. Накануне американский президент заявлял о своей уверенности в том, что Ким Чен Ын примет «мудрое решение» по денуклеаризации Северной Кореи, а также называл северокорейского главу своим «другом» и «великим лидером». По итогам переговоров ожидалось, что стороны подпишут несколько соглашений по ядерному разоружению Корейского полуострова, но Трамп отменил церемонию. Британская газета The Sunday Times сообщает, что саммит в Ханое завершился досрочно из-за требования Трампа закрыть северокорейский секретный ядерный завод.