Скончался украинский актер Сергей Романюк

Умер народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк. О его кончине проинформировали на странице театра, где разместили траурную фотографию артиста и памятные стихи.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на смерть Романюка в соцсетях.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что его глубоко задела новость об уходе актера из жизни, который был полон энергии и планов.

«‎Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека»‎, - добавил мэр.

Романюк скончался на 66 году жизни, он долгое время работал в театре и снялся во множестве фильмов, в том числе в фильмах «‎День рождения буржуя-2», «‎Мамай», «‎Возвращение Мухтара-2».