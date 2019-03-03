Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

 Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны
Скончался украинский актер Сергей Романюк

Скончался украинский актер Сергей Романюк

 ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными
Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

 Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

 Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны
Скончался украинский актер Сергей Романюк

Скончался украинский актер Сергей Романюк

 ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными
Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

 Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле
18:03   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Скончался украинский актер Сергей Романюк

Скончался украинский актер Сергей Романюк

Умер народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк. О его кончине проинформировали на странице театра, где разместили траурную фотографию артиста и памятные стихи.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на смерть Романюка в соцсетях.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что его глубоко задела новость об уходе актера из жизни, который был полон энергии и планов.

«‎Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека»‎, - добавил мэр.

 

Романюк скончался на 66 году жизни, он долгое время работал в театре и снялся во множестве фильмов, в том числе в фильмах «‎День рождения буржуя-2», «‎Мамай», «‎Возвращение Мухтара-2».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#украина #театр #общество #кино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...