Скончался украинский актер Сергей Романюк
Умер народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк. О его кончине проинформировали на странице театра, где разместили траурную фотографию артиста и памятные стихи.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на смерть Романюка в соцсетях.
На своей странице в Facebook он подчеркнул, что его глубоко задела новость об уходе актера из жизни, который был полон энергии и планов.
«Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека», - добавил мэр.
Романюк скончался на 66 году жизни, он долгое время работал в театре и снялся во множестве фильмов, в том числе в фильмах «День рождения буржуя-2», «Мамай», «Возвращение Мухтара-2».