Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Америка заинтересована в создании коалиции для смены власти в Венесуэле, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В интервью CNN он отметил ,что США пытается собрать поддержку для мирной передачи власти от президента Венесуэлы Николаса Мадуро к спикеру парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо, которого Америка в настоящий момент признает временным президентом.

«Я бы хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим»‎, - подчеркнул Болтон.

23 января глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя лидером государства на период работы временного правительства. Америка и ряд западных стран признали его позицию законной.

Действующий лидер республики Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а Гуаидо назвал марионеткой Штатов. РФ, КНР и прочие страны выражают поддержку Мадуро.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с американским госсекретарем обсудил обстановку в Венесуэле и озвучил, что Россия осуждает вмешательство Америки в дела другого государства.