Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Александр Толмацкий, отец рэпера Кирилла Толмацкого, широко известного как «Децл», ответил на обвинения вдовы музыканта в том, что родители супруга хотят забрать ее ребенка и претендуют на творческое наследие погибшего рэпера.

Ранее Юлия Толмацкая пожаловалась в социальных сетях на то, что родители умершего хотят получить права на его творчество и забрать их с Кириллом Толмацким общего сына. Отец музыканта в своем Instagram опроверг это заявление, рассказав что со своей стороны родители рэпера предлагали помощь с открытием счета в банке для вдовы и ее сына Антония. Также Александр Толмацкий выразил недовольство тем, что имя отца ребенка до сих пор не вписано в его свидетельство о рождении.

«К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — сообщил Толмацкий-старший в социальной сети.

Вскоре после публикации пост с ответом Юлии Толмацкой был удален из Instagram-аккаунда отца музыканта.

Александр утверждает, что забирать ребенка у матери старшие Толмацкие никогда не собирались, но вдове рэпера «нужен скандал». Родители Децла уверены, что женщина намеренно настраивает внука против них.

Напомним: рэп-исполнитель Децл умер от остановки сердца в воскресенье 3 февраля. Трагедия случилась в ночь концерта: Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления. Очевидцы вызвали скорую, но к приезду врачей музыкант уже умер от остановки сердца.