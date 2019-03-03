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17:44   3 Марта 2019
Россия

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Александр Толмацкий, отец рэпера Кирилла Толмацкого, широко известного как «Децл», ответил на обвинения вдовы музыканта в том, что родители супруга хотят забрать ее ребенка и претендуют на творческое наследие погибшего рэпера.

Ранее Юлия Толмацкая пожаловалась в социальных сетях на то, что родители умершего хотят получить права на его творчество и забрать их с Кириллом Толмацким общего сына. Отец музыканта в своем Instagram опроверг это заявление, рассказав что со своей стороны родители рэпера предлагали помощь с открытием счета в банке для вдовы и ее сына Антония. Также Александр Толмацкий выразил недовольство тем, что имя отца ребенка до сих пор не вписано в его свидетельство о рождении. 

«К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — сообщил Толмацкий-старший в социальной сети.

Вскоре после публикации пост с ответом Юлии Толмацкой был удален из Instagram-аккаунда отца музыканта.

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Александр утверждает, что забирать ребенка у матери старшие Толмацкие никогда не собирались, но вдове рэпера «нужен скандал». Родители Децла уверены, что женщина намеренно настраивает внука против них.

Напомним: рэп-исполнитель Децл умер от остановки сердца в воскресенье 3 февраля. Трагедия случилась в ночь концерта: Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления. Очевидцы вызвали скорую, но к приезду врачей музыкант уже умер от остановки сердца. 

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Автор: Александра Леснова
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