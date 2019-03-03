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17:27   3 Марта 2019
Весь мир

Нетаньяху: Основной темой переговоров с Путиным стал Иран

Нетаньяху: Основной темой переговоров с Путиным стал Иран

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании членов правительства сообщил, что в ходе недавнего визита в Москву на переговорах с президентом России Владимиром Путиным главной темой разговора был Иран.

Слова Нетаньяху в воскресенье приводит пресс-служба главы Кабинета министров Израиля:

«На неделе я встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Основой наших обсуждений был иранский вопрос. Я однозначно дал понять, что Израиль не допустит создания иранского военного плацдарма в Сирии, что мы продолжим военные действия против Ирана», -- сказал он.

Также Нетаньяху сообщил, что договорился с российским президентом о координации действий между армиями наших стран и о достижении общей для России и Израиля цели – вывода с территории Сирии всех иностранных войск. Введенных туда после начала конфликта. По словам Нетаньяху, они с Владимиром Путиным договорились создать совместную группу, которая вместе с другими сторонами приложит усилия к достижению этой цели.

Напомним: визит Биньямина Нетаньяху в Москву состоялся 27 февраля 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #иран #переговоры #нетаньяху #главнаятема

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