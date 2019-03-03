Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Российский лидер Владимир Путин заявил, что завод по изготовлению автоматов Калашникова в индийском городе Корва поможет укрепить оборонный потенциал Индии.

В телеграмме по поводу открытия завода президент РФ выразил уверенность, что запуск нового предприятия укрепит оборонный потенциал Индии, поспособствует развитию научно-производственной базы и создаст новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Документ размещен на сайте Кремля.

Глава Российской Федерации также подчеркнул, что завод станет еще одним символом сотрудничества Москвы и Дели.

Ранее сообщалось, что 3 марта в индийском городе Корва заработал завод по производству автоматов Калашникова. На открытии завода присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Modi-govt has cleared a proposal for the manufacture of 7.47 lakh Kalashnikov assault rifles by a joint venture between Ordnance Factory Board and a Russian firm.#MakeInIndiahttps://t.co/uMZbQGvSFs — सिंहSingh ???????? (@VisitorA8Planet) February 14, 2019

Автомат Калашникова и его различные модификации признаны самым распространенным стрелковым оружием в мире.