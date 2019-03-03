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17:31   3 Марта 2019
Россия

Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Российский лидер Владимир Путин заявил, что завод по изготовлению автоматов Калашникова в индийском городе Корва поможет укрепить оборонный потенциал Индии.

В телеграмме по поводу открытия завода президент РФ выразил уверенность, что запуск нового предприятия укрепит оборонный потенциал Индии, поспособствует развитию научно-производственной базы и создаст новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Документ размещен на сайте Кремля. 

Глава Российской Федерации также подчеркнул, что завод станет еще одним символом сотрудничества Москвы и Дели.

Ранее сообщалось, что 3 марта в индийском городе Корва заработал завод по производству автоматов Калашникова. На открытии завода присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. 

 

Автомат Калашникова и его различные модификации признаны самым распространенным стрелковым оружием в мире.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #индия #калашников

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