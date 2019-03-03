ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

Пятеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения, когда их автомобиль подорвался на мине по дороге между селами Широкино и Бердянское.

Об этом в воскресенье сообщил Донецкое агентство новостей, приводя заявление Дениса Безсонова – руководителя пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

«В ночь с 1 на 2 марта на участке автодороги между населенными пунктами Бердянское и Широкино в результате подрыва автомобиля получили минно-осколочные ранения пятеро военнослужащих 79 бригады», - говорится в сообщении.

При этом Безсонов отметил, что мина, на которой подорвались украинские военные, была установлена саперами ВСУ.

Все пятеро пострадавших, как отметили в ДАН, доставлены в мариупольский военный госпиталь, двое из них, по оценкам врачей, находятся в критическом состоянии.