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17:16   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

Пятеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения, когда их автомобиль подорвался на мине по дороге между селами Широкино и Бердянское.

Об этом в воскресенье сообщил Донецкое агентство новостей, приводя заявление Дениса Безсонова – руководителя пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

«В ночь с 1 на 2 марта на участке автодороги между населенными пунктами Бердянское и Широкино в результате подрыва автомобиля получили минно-осколочные ранения пятеро военнослужащих 79 бригады», - говорится в сообщении.

При этом Безсонов отметил, что мина, на которой подорвались украинские военные, была установлена саперами ВСУ.

Все пятеро пострадавших, как отметили в ДАН, доставлены в мариупольский военный госпиталь, двое из них, по оценкам врачей, находятся в критическом состоянии.

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Автор: Александр Люблинский
#всу #днр #автомобиль #мина #украинскиевоенные

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