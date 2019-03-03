Гуайдо будет задержан, если попытается вернуться в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный глава страны Хуан Гуаидо будет задержан, если попытается пересечь границу Венесуэлы и вернуться в страну. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро.

«Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, а он нарушил это постановление», - заявил Карнейро.

Если Гуаидо попытается вернуться в страну через штат Варгас, в котором находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы, то оппозиционера должны будут задержать по решению суда за незаконное пересечение границы.

Ранее глава Национальной ассамблеи и самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо пообещал в интервью РБК выполнять все законные долговые обязательства страны перед другими государствами-инвесторами, в том числе и перед Россией.

23 января в Боливарианской республике начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства. США, Евросоюз и ряд латиноамериканских стран поддерживают Гуаидо, российское и китайское правительство считают Мадуро легитимным лидером.

Американская сторона неоднократно заявляла о возможности военного вмешательства в Венесуэлу: об этом заявлял как сам президент США Дональд Трамп, так и госсекретарь Майк Помпео. В российском правительстве считают интервенцию недопустимой и настаивают на сохранении суверенитета Венесуэлы в разрешении внутриполитических проблем республики.