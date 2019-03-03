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17:03   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Гройсман рассказал о планах Украины наладить экспорт собственного газа

Гройсман рассказал о планах Украины наладить экспорт собственного газа

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что главная цель энергетической стратегии Киева – обеспечить всю страну собственным газом, после чего стать страной-экспортером голубого топлива.

Свое выступление на тему реформы энергетической сферы Владимир Гройсман опубликовал в социальной сети Facebook.

«Украина – энергетическая страна. (…) Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа», - заявил он.

При этом он отметил, что поставленные цели будут достигаться на Украине при помощи открытых аукционов, конкурсов и мораторием на пересмотр ставок рентных платежей в энергетической области.

 

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Автор: Александр Люблинский
#украина #премьер #гройсман #экспортгаза #собственныйгаз

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