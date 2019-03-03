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16:59   3 Марта 2019
Россия

В Тверской области 11 человек пострадали в аварии с микроавтобусом

В Тверской области 11 человек пострадали в аварии с микроавтобусом

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроватобуса случилось в Тверской области. В результате аварии пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел на автотрассе Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино близ деревни Пузиково. Микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковушкой Nissan Almera. Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу.

Трое из пострадавших находятся в реанимации. Следователи занимаются вопросом о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло массовая авария. На МКАД столкнулись 38 автомобилей, что привело к закрытию сразу нескольких автомобильных полос. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий - шквалистый ветер и снегопад вызвал наледь на дорогах. Движение по МКАД все еще ограничено: на 60-м километре произошло несколько отдельных столкновений. В результате одного из них одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #дтп #происшествия #тверская область

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