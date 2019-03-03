«Скрипальские чтения» анонсировали в МГУ и пригласили Петрова с Бошировым

Московский государственный университет намерен провести научную конференцию с участием Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло.

Манойло утверждает, что Петрову и Боширову напрямую с помощью курьеров уже отправили приглашения для участии в конференции. Письма высланы на несколько физических адресов, по которым они могут находиться. Профессор убежден, что оба мужчины получают информацию из «внешнего мира», но этот канал остается односторонним по ряду причин. «Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма», — пояснил он журналистам.

Следующие «Скрипальские чтения» Андрей Манойло анонсировал в Солсберийском соборе.

«Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести – почему нет? Тогда это было бы резонансно. Англиканская церковь – это же протестантская церковь. В основе их церкви лежит очень рациональный подход. В том числе, и к зданиям, к их использованию», — заявил профессор.

Конференция пройдет в формате круглого стола и будет посвящена информационному противостоянию. Манойло полагает, что студентам будет полезно услышать рассказ Петрова и Боширова о технологиях информационной войны и обсудить «опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации». Участвовать в мероприятии могут профессора, преподаватели, аспиранты и студенты.