Мужчина с ножом ранил в Хельсинки трех человек

Неизвестный злоумышленник напал с ножом на прохожих в столице Финляндии, ранил трех человек и скрылся с места происшествия.

Об этом в воскресенье в своем микроблоге Twitter сообщает полиция Хельсинки.

При этом отмечается, что полицейские уже установили личность нападавшего и ведут его поиски.

О состоянии пострадавших подробностей к настоящему моменту не поступало.

Ensitietojen mukaan mies on puukottanut kahta aikuista ja yhtä lasta Santavuorentiellä. Tilanteessa on ollut mukana myös kaksi muuta lasta. Uhrit on kuljetettu sairaalaan. Sivulliset eivät ole vaarassa. Poliisi selvittää tilannetta. #helsinki #poliisi #helsingfors #polisen