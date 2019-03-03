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16:46   3 Марта 2019
Весь мир

Илон Маск по-русски ответил на поздравление с успешной стыковкой Dragon-2 с МКС

Илон Маск по-русски ответил на поздравление с успешной стыковкой Dragon-2 с МКС

Глава фирмы-производителя космической техники SpaceX Илон Маск на русском языке поблагодарил за поздравление с успешной стыковкой беспилотного корабля Dragon-2 с МКС.

Слова благодарности он написал в Twitter в ответ на сообщение девушки, поздравившей его от имени космических энтузиастов России.

 

Ранее сообщалось, что новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon-2) впервые в автоматическом режиме пристыковался к МКС 3 марта, в воскресенье, в 13.56 мск.

Сообщалось, что на российском сегменте МКС после стыковки сработал сигнал тревоги. Однако срабатывание было ложным.

«Роскосмос» поздравил сотрудников NASA с завершением удачной операции.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#космос #роскосмос #мкс #илон маск

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