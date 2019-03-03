Илон Маск по-русски ответил на поздравление с успешной стыковкой Dragon-2 с МКС

Глава фирмы-производителя космической техники SpaceX Илон Маск на русском языке поблагодарил за поздравление с успешной стыковкой беспилотного корабля Dragon-2 с МКС.

Слова благодарности он написал в Twitter в ответ на сообщение девушки, поздравившей его от имени космических энтузиастов России.

Спасибо за добрые слова! — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Ранее сообщалось, что новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon-2) впервые в автоматическом режиме пристыковался к МКС 3 марта, в воскресенье, в 13.56 мск.

Capture confirmed! After making 18 orbits of Earth since its launch, @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft successfully attached to the @Space_Station via “soft capture” at 5:51am ET while the station was traveling just north of New Zealand. Watch: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/xO1rU5cAMM — NASA (@NASA) March 3, 2019

Сообщалось, что на российском сегменте МКС после стыковки сработал сигнал тревоги. Однако срабатывание было ложным.

«Роскосмос» поздравил сотрудников NASA с завершением удачной операции.