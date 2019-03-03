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16:28   3 Марта 2019
Весь мир

Боевики атаковали позиции сирийских военных в провинции Хама

Боевики атаковали позиции сирийских военных в провинции Хама

Боевики из группировки «Ансар Таухид»* атаковали позиции сирийских военных в провинции Хама. Об этом сообщают сирийские СМИ.

В результате боя с правительственными войсками Сирии со стороны террористов погибло 10 боевиков, атака была неудачной и быстро закончилась. По неподтвержденной информации, потери сирийской армии составили 10 человек убитыми и ранеными.

Боевики атаковали позиции сирийских военных в провинции Хама

В конце февраля боевики группировки «Ансар аль-Таухид»* ударили по Скальбии, западному пригороду Хамы, минометным огнем и ракетами «Хамим». В результате этой атаки пять человек получили ранения.

Напомним: в провинции Хама до сих пор продолжаются локальные столкновения солдат Сирийской арабской армии и боевиков. 26 февраля возле населенного пункта Каалат аль-Мадик, расположенного на западе провинции, сирийские войска атаковали позиции террористов минометным огнем. В голове Мхарде на севере Хамы боевики из HTS* (коалиция группировок, возглавляемая боевиками «Джебхат ан-Нусра»*) ударили из «Градов» по позициям правительственных войск.

*террористическая организация, запрещенная на территории России.

Боевики атаковали позиции сирийских военных в провинции Хама

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Автор: Александра Леснова
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