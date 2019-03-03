Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

 Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны
Скончался украинский актер Сергей Романюк

Скончался украинский актер Сергей Романюк

 ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными
Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

 Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

Отец Децла ответил на обвинения его вдовы

 Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны

Путин: Производство АК в Индии укрепит оборонный потенциал страны
Скончался украинский актер Сергей Романюк

Скончался украинский актер Сергей Романюк

 ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными

ДНР: На юге Донбасса подорвалась машина с украинскими военными
Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

Болтон: Трамп предложил КНДР наилучшую сделку

 Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Болтон объявил о намерении США создать коалицию для смены власти в Венесуэле
16:36   3 Марта 2019
Весь мир

Годовой уровень инфляции в Замбии в феврали понизился до 7,8 процента

Годовой уровень инфляции в Замбии в феврали понизился до 7,8 процента

Цены на товары и услуги в Замбии за период с февраля 2018 года по февраль 2019 года выросли в среднем на 7,8 %.

Об этом в воскресенье сообщает интернет-издание Lusakatimes.com. При этом уточняется, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Замбии увеличились на 4,1 процентных пункта, непродовольственные товары подорожали на 3,7 процентных пункта.

Также издание сообщает, что по состоянию на конец 2018 года в Замбии проживали 3 052 529 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#африка #снижение #инфляция #замбия #уровеньинфляции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...