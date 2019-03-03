Годовой уровень инфляции в Замбии в феврали понизился до 7,8 процента

Цены на товары и услуги в Замбии за период с февраля 2018 года по февраль 2019 года выросли в среднем на 7,8 %.

Об этом в воскресенье сообщает интернет-издание Lusakatimes.com. При этом уточняется, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Замбии увеличились на 4,1 процентных пункта, непродовольственные товары подорожали на 3,7 процентных пункта.

Также издание сообщает, что по состоянию на конец 2018 года в Замбии проживали 3 052 529 человек.