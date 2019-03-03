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16:12   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил о стягивании солдат и техники ВСУ в районе Горловки.

По его словам, в районе Зайцево зафиксировано порядка сотни боевиков украинской ультраправой группировки «Азов» (запрещена в РФ).

Также в районе замечена техника - сейчас там находится восемь БМП и девять гаубиц Д-30, а также 10 танков.

Народная милиция ДНР призвала СММ ОБСЕ зафиксировать данный факт нарушения.

1 марта представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики 17 раз за сутки нарушили режим перемирия. Огонь был открыт из гранатометов по населенному пункту Васильевка и поселку Гольма.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #всу #днр #политика #горловка #смм обсе

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