«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

Арктика является сферой военных интересов России, страна не упустит и не отдаст своего. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», - заявил Борисов в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в ответ на вопрос журналиста о стратегической военной ценности Арктики для государства.

19 февраля российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что слова британской стороны об «угрозе со стороны России на арктическом фланге» являются оправданием наращивания военной мощи Британии в этом регионе. Британский министр обороны заявлял, что страна планирует нарастить свою военную мощь в Арктике с целью защиты северного фланга НАТО от России​​​.

Командир ВВС США адмирал Джеймс Фогго предупреждал, что Вашингтон не позволит России и Китаю развивать свое военное господство на территории Арктики и контролировать Северный морской путь. США считает, что на этот регион не может претендовать кто-то конкретный: арктическая территория в равной степени должна использоваться всеми странами-участницами Арктического совета.

В октябре британский министр обороны заявил, что Россия якобы пытается переписать итоги холодной войны, представляя серьезную угрозу для Соединенного Королевства. В ответ Лондон заявил о новой оборонной стратегии в Арктике и решил разместить в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев. Российское посольство в Великобритании считает, что наращивание военного присутствия у границ России повлечет на собой напряженность в регионе.