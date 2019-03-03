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16:02   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

Минувшей ночью журналист телеканала «Думская ТВ» Александр Новицкий пострадал в ходе совершенного на него нападения. Злоумышленник задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Об этом в воскресенье сообщает одесский сайте телеканала, приводя данные правоохранительных органов.

В частности, сообщается, что нападение на журналиста было совершено минувшей ночью. Александр Новицкий находился во дворе дома по улице Левитана, где помогал жене парковать машину, когда к нему подошел неизвестный мужчина и начал драку. У Новицкого имелся при себе травматический пистолет и газовый баллончик, которые он и использовал для самообороны. Оба участника драки пострадали.

«Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу», - рассказали в полиции Одессы.

Журналиста доставили в Еврейскую больницу, где он в состоянии шока пробыл до утра. Задержанного нападавшего, который как отмечается, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, доставили в областную больницу.

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

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Автор: Александр Люблинский
#украина #одесса #нападение #журналист

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