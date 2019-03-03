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15:37   3 Марта 2019
Россия

Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем

Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем

Построенные в Красноярске к Зимней Универсиаде-2019 года спортивные сооружения пригодятся и будут использоваться в дальнейшем.

Такое мнение в воскресенье, выступая в эфире телеканала «Россия-1» высказал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Красноярск заслужил проведение Всемирной зимней универсиады, так как это молодежный, студенческий город и там было необходимо развивать социальную инфраструктуру. Сам он, добавил Путин, поддержал план проведения первых в России зимних Студенческих игр в этом городе.

«Что касается материального наследия, то да, разумеется, спортивные сооружения, просто уверен, будут использоваться», - подчеркнул президент.

Зимняя универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. В ходе состязаний будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах. Специально к Универсиаде в Красноярске было построено 34 новых спортивных, транспортных и медицинских объекта.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #красноярск #универсиада #спортивныеобъекты

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